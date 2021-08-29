Эксперт рассказал, что делать водителю при неисправном алкотестере в ГИБДД

Если водитель не пил алкоголь, а алкотестер показывает его наличие, нужно требовать от полиции экспертизы в медучреждении и фиксации этого в протокол. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

«Всегда стоит помнить о том, что алкотестер может быть неисправен, а может быть испорчен вполне сознательно. Также на показания прибора может влиять предварительное употребление вами некоторых продуктов, включая хлебобулочные изделия, либо спиртосодержащих лекарственных препаратов», — отметил Петропольский.

Эксперт пояснил, что в такой ситуации нужно указать в протоколе свое несогласие с результатами теста - и требование экспертизы. В этом случае в ГИБДД обязаны доставить водителя в медучреждение на их же машине. Если алкоголя в крови действительно нет, то они также обязаны привезти человека обратно.

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