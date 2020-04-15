Эксперт рассказал, что делать, если уволили из-за карантина
Многие сферы оказались не востребованы из-за мер по борьбе с коронавирусом. Что делать тем, кто попал под сокращение — рассказали эксперты. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
По словам HR-менеджера коммуникационного агентства PR Partner Анастасии Галковой, самое главное «для начала — успокоиться». Если есть какие-то финансовые сбережения, можно легко устроить себе небольшой отпуск и подумать, чем хочется заниматься в дальнейшем.
«Любая новая работа — это всегда будет новый опыт. Неважно, если вы раньше работали банкиром, а теперь улицы подметаете. Смена деятельности в любом случае развивает», — уточнил психолог Владимир Крупин.