Эксперт рассказал, что делать, если уволили из-за карантина

По словам HR-менеджера коммуникационного агентства PR Partner Анастасии Галковой, самое главное «для начала — успокоиться». Если есть какие-то финансовые сбережения, можно легко устроить себе небольшой отпуск и подумать, чем хочется заниматься в дальнейшем.

«Любая новая работа — это всегда будет новый опыт. Неважно, если вы раньше работали банкиром, а теперь улицы подметаете. Смена деятельности в любом случае развивает», — уточнил психолог Владимир Крупин.