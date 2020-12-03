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    03 декабря 2020, 18:11

    Эксперт рассказал, чем занять ребенка на новогодних праздниках

    Дарья Морозова

    Эксперт по британскому образованию и развитию в детях навыков будущего Юлия Колбасова дала советы, чем занять ребенка в эти новогодние праздники, когда многие обычные развлечения недоступны. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    Она перечислила три критерия, из которых следует исходить при выборе занятия: совместные ритуалы, склонности и интересы ребенка, обучение полезным жизненным навыкам.

    Создание совместных ритуалов нужно, чтобы ребенок мог морально отдохнуть. К этому относятся совместный завтрак или прогулка. Любые занятия, которые устанавливают связь с родителями.

    Также следует обратить внимание на то, что интересно самому ребенку. Например, он может увлекаться рисованием или кулинарией. Такие вещи следует поощрять и развивать.

    Кроме того, можно заняться обучением ребенка. Речь не о школьной программе, а о навыках, которые пригодятся ему в жизни.

    «Такие бытовые навыки отрабатываются на простых вещах — отправить ребенка самостоятельно в магазин, приготовить совместный ужин — расписать меню, что сколько стоит, как приготовить, или заняться проектом по переделке собственной комнаты», — пояснила Колбасова.