Эксперт рассказал, чем занять ребенка на новогодних праздниках

Она перечислила три критерия, из которых следует исходить при выборе занятия: совместные ритуалы, склонности и интересы ребенка, обучение полезным жизненным навыкам.

Создание совместных ритуалов нужно, чтобы ребенок мог морально отдохнуть. К этому относятся совместный завтрак или прогулка. Любые занятия, которые устанавливают связь с родителями.

Также следует обратить внимание на то, что интересно самому ребенку. Например, он может увлекаться рисованием или кулинарией. Такие вещи следует поощрять и развивать.

Кроме того, можно заняться обучением ребенка. Речь не о школьной программе, а о навыках, которые пригодятся ему в жизни.

«Такие бытовые навыки отрабатываются на простых вещах — отправить ребенка самостоятельно в магазин, приготовить совместный ужин — расписать меню, что сколько стоит, как приготовить, или заняться проектом по переделке собственной комнаты», — пояснила Колбасова.