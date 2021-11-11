Эксперт рассказал, чем опасны старые смартфоны

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в эфире радио Sputnik рассказал, чем могут быть опасны старые смартфоны. Слишком старые батареи в гаджете могут взрываться, если вовремя их не менять.

«Батареи в телефонах служат разное время, но они все теряют 20% своей емкости после первых 300 циклов зарядка-разрядка. Если заряжать телефон каждый день, то меньше чем через год батарея смартфона потеряет 20% своей емкости», — сказал Кузьменко.

Примерно через год использования владельцы смартфонов обычно замечают, что гаджет приходится заряжать все чаще и чаще. Когда батарея полностью «истощится», могут начаться проблемы уже посерьезнее.

«Из-за того, что ресурс батареи смартфона подходит к концу, может произойти ее вздутие. Эффект от этого может пойти на заднюю крышку или на экран, это зависит от конструкции самого смартфона, от того, как расположены компоненты внутри устройства. Пользоваться таким телефоном не рекомендуется. Как поведет себя вздутая батарея, предсказать невозможно. Она может просто выйти из строя, а может и взорваться», — рассказал эксперт.

Поэтому, если емкость аккумулятора сильно уменьшилась, его лучше заменить. Сделать это можно в специализированном сервисе.