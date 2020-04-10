Эксперт рассказал, чем грозит сухой закон во время самоизоляции

По его словам, «чем больше ограничивается доступность качественного и безопасного алкоголя, тем спрос этот больше пополняется серым рынком и непонятными суррогатами».

«Говорить о том, что люди просто перестанут меньше пить — это вряд ли. Как только будет ограничен легальный алкоголь, люди начнут искать в интернете альтернативный источник этого алкоголя», — объяснил эксперт.