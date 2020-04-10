    10 апреля 2020, 18:53

    Эксперт рассказал, чем грозит сухой закон во время самоизоляции

    Дарья Морозова

    Если запретить алкоголь, появится много опасного суррогата на сером рынке — рассказал директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По его словам, «чем больше ограничивается доступность качественного и безопасного алкоголя, тем спрос этот больше пополняется серым рынком и непонятными суррогатами».

    «Говорить о том, что люди просто перестанут меньше пить — это вряд ли. Как только будет ограничен легальный алкоголь, люди начнут искать в интернете альтернативный источник этого алкоголя», — объяснил эксперт.