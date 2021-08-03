Эксперт раскритиковал слова Блинкена о скандале с Тимановской

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич обсудил с РИА ФАН слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что действия белорусских властей в отношении легкоатлетки Кристины Тимановской подрывают олимпийский дух и бросают вызов правам человека.

«Режим Лукашенко преследовал цель совершить еще один акт репрессий на транснациональном уровне, попытавшись заставить олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую уехать [с Игр в Токио] только за то, что она воспользовалась своим правом на свободу слова», — заявил Блинкен.

На Олимпиаде в Токио спортивные чиновники Белоруссии решили задействовать Тимановскую в эстафете, к которой она не готовилась. Она раскритиковала это решение в соцсетях, после чего ее отозвали на родину. Однако спортсменка отказалась возвращаться домой и обратилась за помощью к полиции и МОК в токийском аэропорту. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу.

«Речь шла о том, чтобы гражданка Республики Беларусь вернулась в свою родную страну! Какое еще „угнетение“? Ну и, вообще, у меня есть основания сомневаться в качестве предоставляемой Госдепартаментом США информации: какие-то новые словообразования, громкие формулировки, за которыми нет никакого смысла», — заметил Межевич.