Эксперт раскритиковал ЕС за газовый эксперимент над населением

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заметил, что европейские страны ничего не делают для обеспечения энергетической безопасности своих граждан. Специалиста процитировало ИА Nation News.

«Энергетическая безопасность и обеспеченность должна быть и попытки того самого национального слоя политиков в лице Еврокомиссии, Европарламента, Евросоюза и прочих заявить о том, что рынок все „разрулит“ — „доразруливался“», — подчеркнул Марцинкевич.

Он напомнил, что любая современная экономика стоит на фундаменте из энергетики. Если в этом фундаменте возникла трещина, то стены начнут трескаться, а крыша куда-то съедет. В качестве примера эксперт привел Британию, где после проблем с газом возникли сложности с электроэнергией и пищевой промышленностью.

«Попытки Евросоюза говорят о том, что рынок все решит. Знаете, ученые обычно на кроликах эксперименты ставят, а вот так, чтобы на полмиллиарда человек такие эксперименты ставить…» — добавил Марцинкевич.