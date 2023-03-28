Общество 28 марта 2023, 17:37 Эксперт РАН Натан Эйсмонт рассказал, повлияет ли на космонавтов длительное пребывание на МКС

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Космонавты готовы к длительному пребыванию на МКС, поэтому они способны выдержать там еще полгода без последствий. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, это не первый случай, когда пребывание космонавтов продлевается. И к таким рискам все изначально готовы.

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«Здесь ничего такого страшного нет, потому что мы знаем прецеденты, когда время пребывания космонавтов на борту космического аппарата превышало год. То есть превышение того срока пребывания, который был запланирован на эти полгода, — это ни к каким неприятным последствиям не приведет», — подчеркнул Натан Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что у космического корабля «Союз МС-22» повредились система терморегуляции и внешняя обшивка. Поэтому он отправился на Землю один, без экипажа.

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