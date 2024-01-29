Общество 29 января 2024, 12:57 Эксперт «Работы.ру» Ветерков назвал биологию сферой с наибольшим ростом зарплат в 2024 году

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Связанные с биологией профессии могут стать наиболее высокооплачиваемыми в 2024 году. Об этом рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с «Известиями».

По его словам, в данный момент популярность набирает применение искусственного интеллекта в медицинских продуктах.

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«Отрасли биотеха и химтеха — это то, что будет формировать наше будущее», — отметил эксперт.

Именно в этих сферах, считает Ветерков, появится большинство инноваций.