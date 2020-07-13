Эксперт: работа на удаленке будет актуальной

«Естественно, встает вопрос, каким образом работа должна осуществляться. И Минтруд приступил к регламентации осуществления работы на удаленке», — отметила собеседница информагентства.

По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание на наличие трудового договора, подтверждающего, что вы являетесь работником компании. Второй момент — правильно оформленный приказ, регламентирующий зарплату на удаленке и количество рабочих часов.

«И третье, что такое компенсация — это право работодателя, а не обязанность», — подытожила специалист.