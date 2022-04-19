Эксперт Пучков рассказал россиянам, как быстро сменить работу

Руководитель по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков заявил о том, что кадровой мобильности ищут не только молодые люди, но и старшее поколение. О том, как можно быстро найти новую работу, он рассказал сайту РИАМО.

«Помимо желания заниматься делом, которое будет приносить большее моральное удовлетворение, важны и материальные мотивы: повышение доходов, уровня комфорта или даже сохранение хоть какого-то заработка, чтобы избежать возможной безработицы», — сообщил он.

Для того, чтобы освоить новую профессию, можно воспользоваться онлайн-курсами, либо пойти в центры занятости. Чтобы понять, что выбранная вами профессия точно нравится, можно пройти стажировку в какой-нибудь из компаний во время отпуска.

«Будущее — за умением совмещать разные виды деятельности, причем они необязательно должны быть смежными. Владение разнообразными навыками повышает стоимость специалиста на рынке труда и позволяет приспособиться к условиям быстро меняющегося мира», — сообщил эксперт.

Он добавил, что на «Авито» сегодня размещены сотни тысяч вакансий, однако не все из них являются достоверными. При поиске новой работы кандидату не стоит в мессенджерах или через электронную почту отправлять свои персональные данные, но при этом следует внимательно изучать отзывы сотрудников на компанию.