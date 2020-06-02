Эксперт прокомментировала план правительства РФ по восстановлению экономики
Глава Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова напомнила «Ридусу», что президент РФ Владимир Путин изначально настраивал правительство на то, чтобы план по восстановлению экономики после пандемии коронавируса был рассчитан на долгосрочную перспективу.
По словам Соколовой, глава государства с первых совещаний по коронавирусу говорил о необходимости разработать план структурных изменений в экономике, которые бы обеспечили ее стабильность, конкурентоспособность и рост в будущем.
«То есть использовать эпидемию как крутящий момент для экономики», — заметила собеседница издания.