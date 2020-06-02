Эксперт прокомментировала план правительства РФ по восстановлению экономики

По словам Соколовой, глава государства с первых совещаний по коронавирусу говорил о необходимости разработать план структурных изменений в экономике, которые бы обеспечили ее стабильность, конкурентоспособность и рост в будущем.

«То есть использовать эпидемию как крутящий момент для экономики», — заметила собеседница издания.