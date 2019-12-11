Эксперт прокомментировал закон о защите россиян от кредиторов

По мнению эксперта, законопроект будет работать. Он напомнил недавний запрет списания более половины денег и запрет списания средств с карточек пособия.

«Для того чтобы дать возможность выплачивать долги, в первую очередь необходимо восстановить уровень жизни, хотя бы минимальный уровень жизни должника, чтобы он мог жить, работать, зарабатывать», — уточнил Крылов.

Гендиректор также отметил, что даже те, кто имеют проблемы с кредитными организациями, должны защищаться государством. Однако Крылов обратил внимание на то, что закон, возможно, используют в корыстных целях. По его словам, такое может случиться в любом государственном механизме.

«Палка всегда о двух концах. Поэтому никогда не бывает только хорошо или только плохо», — подчеркнул Крылов.