  • Эксперт прокомментировал закон о защите россиян от кредиторов

    11 декабря 2019, 17:35

    Ольга Ситникова

    Минэкономразвития выступило с инициативой защитить прожиточный минимум россиян от кредиторов. Генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов оценил это предложение, сообщил «Царьград».

    По мнению эксперта, законопроект будет работать. Он напомнил недавний запрет списания более половины денег и запрет списания средств с карточек пособия.

    «Для того чтобы дать возможность выплачивать долги, в первую очередь необходимо восстановить уровень жизни, хотя бы минимальный уровень жизни должника, чтобы он мог жить, работать, зарабатывать», — уточнил Крылов.

    Гендиректор также отметил, что даже те, кто имеют проблемы с кредитными организациями, должны защищаться государством. Однако Крылов обратил внимание на то, что закон, возможно, используют в корыстных целях. По его словам, такое может случиться в любом государственном механизме.

    «Палка всегда о двух концах. Поэтому никогда не бывает только хорошо или только плохо», — подчеркнул Крылов.