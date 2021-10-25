Эксперт прокомментировал ввод бесплатных парковок в Москве

Лидер движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов в разговоре с «Ридусом» прокомментировал инициативу правительства Москвы сделать парковки в городе бесплатными с 4 по 6 ноября. По его словам, это не должно создать лишней загруженности.

По его словам, на праздники многие москвичи планируют уехать из города, поэтому центр Москвы не должен быть перегружен, даже несмотря на бесплатные парковки.

«Пока это не создавало никаких критических проблем впоследствии. А в этом году, я думаю, все будет еще свободнее. У нас же карантин, и многие москвичи решили уехать из города на это время, тем более что это совпадает с каникулами», — сказал Шкуматов.