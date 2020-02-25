Эксперт прокомментировал возможное закрытие сахарных заводов
Несколько сахарных заводов в России могут закрыться из-за нерентабельности. Эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов прокомментировал эту возможность. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
Он уточнил, что скорее всего Мелеузовский, Нурлатский и Товарковский заводы действительно прекратят производить сахар. Он объяснил, что это станет проблемой для местных жителей, потому что сахарные заводы часто являются градообразующими предприятиями и возникнет дефицит рабочих мест.