Эксперт прокомментировал возможное закрытие сахарных заводов

Он уточнил, что скорее всего Мелеузовский, Нурлатский и Товарковский заводы действительно прекратят производить сахар. Он объяснил, что это станет проблемой для местных жителей, потому что сахарные заводы часто являются градообразующими предприятиями и возникнет дефицит рабочих мест.