Эксперт прокомментировал возможное подорожание кофе в мае

Отмечается, что на территории России кофе не растет. Его импортируют из других государств. Бразилия является лидером среди кофепроизводящих стран. И в этом году, согласно климатическим прогнозам, урожай там будет неплохим. В свою очередь работники плантаций в Колумбии и Перу отказываются работать из-за страха заразиться коронавирусом.

«Теперь переработчики сталкиваются с проблемой: для них себестоимость продукта подорожала, поскольку изменился курс доллара и зеленый кофе приобретается по более высокой цене, но возможностей повысить цену в сегодняшних каналах дистрибуции не так много», — заметил Чантурия.

В условиях пандемии коронавируса именно ретейлеры являются основным каналом продаж для переработчиков и производителей. В некоторых городах кофейни работают навынос, но это не те объемы, какие были при нормальных условиях.

«Сейчас мы находимся в положении, когда поставщики убеждают ретейлеров повысить цены, а магазины всячески делают вид, что ничего не произошло, и поэтому требуют поставок по старым ценам. Эта ситуация, на мой взгляд, продлится до конца апреля», — предположил собеседник издания.