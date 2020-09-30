Эксперт прокомментировал сложность борьбы с черными лесорубами
Председатель организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин рассказал, почему экспорт необработанной древесины будет запрещен с 2022 года, а не прямо сейчас. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Он пояснил, что существуют технические проблемы, которые могут сказаться на предпринимателях, которые действуют честно.
«Особенно на Дальнем Востоке. Это же круговая порука. Нужно перестроить все системы работы», — рассказал Нагибин.
Он уточнил, что там очень большое количество людей занимается незаконными рубками, и после запрета они лишатся дохода. Этот момент также необходимо учитывать.