Эксперт прокомментировал сложность борьбы с черными лесорубами

Он пояснил, что существуют технические проблемы, которые могут сказаться на предпринимателях, которые действуют честно.

«Особенно на Дальнем Востоке. Это же круговая порука. Нужно перестроить все системы работы», — рассказал Нагибин.

Он уточнил, что там очень большое количество людей занимается незаконными рубками, и после запрета они лишатся дохода. Этот момент также необходимо учитывать.