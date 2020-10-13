Эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Он уточнил, что сейчас система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом куда лучше, чем весной.

«Мы знаем, как делать профилактику осложнений, летальных исходов», — рассказал Тимаков.

По его словам, минус в сложившейся ситуации — усталость медиков, которые усердно работают уже около полугода.

«Часть врачей сейчас работают действительно на износ, работают допоздна, круглосуточно, потому что вариантов других, к сожалению, нет», — заключил Тимаков.

Ранее стало известно, что рост количества людей с коронавирусом будет продолжаться в России еще около 20 дней. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он заметил, что медики ожидали осенью роста заражений. Ведь коронавирус не отличается от других сезонных инфекций. Говоря о возможном пике заражений, нужно учитывать, что два инкубационных периода составляют 28 дней.