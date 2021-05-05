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    05 мая 2021, 14:21

    Эксперт прокомментировал штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

    Дарья Морозова

    Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал предложение штрафовать за превышение скорости на 10 километров в час. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    Эксперт прокомментировал штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

    По его мнению, такая мера не поспособствует безопасности на дорогах. Он считает, что лучше установить больше ограждений, которые помешают выехать на встречную полосу.

    «Цель понижения скорости движения по всей стране одна — это исключительно увеличение доходности камер контроля скорости. К глубокому сожалению, за безопасность дорожного движения никто не борется», — пояснил Шапарин.

    Ранее Госавтоинспекция предложила ввести шесть новых штрафов для водителей. Поправки в КоАП обсуждают в аналитическом центре при правительстве.

    Речь идет в основном о нарушениях технического регламента Таможенного союза. Любое из них станет основанием для составления административного протокола по статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей» и штрафа от 500 рублей.