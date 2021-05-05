Эксперт прокомментировал штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал предложение штрафовать за превышение скорости на 10 километров в час. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По его мнению, такая мера не поспособствует безопасности на дорогах. Он считает, что лучше установить больше ограждений, которые помешают выехать на встречную полосу.

«Цель понижения скорости движения по всей стране одна — это исключительно увеличение доходности камер контроля скорости. К глубокому сожалению, за безопасность дорожного движения никто не борется», — пояснил Шапарин.

Ранее Госавтоинспекция предложила ввести шесть новых штрафов для водителей. Поправки в КоАП обсуждают в аналитическом центре при правительстве.

Речь идет в основном о нарушениях технического регламента Таможенного союза. Любое из них станет основанием для составления административного протокола по статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей» и штрафа от 500 рублей.