Эксперт прокомментировал рост ипотечного кредитования в РФ

«Доля проблемной задолженности, просроченной задолженности пока не так высока. Ипотечные кредиты славятся хорошим качеством, тут просроченная задолженность составляет не более одного процента», — уточнила специалист.

Она заметила, что есть определенный процент заемщиков, который берут потребительский кредит в банке, чтобы внести по ипотеке первоначальный взнос. По ее словам, это заведомо плохо, поскольку этот кредит может впоследствии превратится в дефолтный и привести к ухудшению качества кредитного портфеля банка.