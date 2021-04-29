Эксперт прокомментировал решение КС забирать последнее жилье у должников

Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук прокомментировал постановление Конституционного суда, согласно которому россиян с долгами могут лишать последнего жилья, сообщил ОТР.

«Конституционный суд РФ сделал оговорку, что нельзя гражданина оставить без жилья, ему нужно оставить достаточную норму. И если ему все-таки эту площадь оставят — это уже нормальные условия», — заметил специалист.

Как считает Федорук, возможность забирать единственную квартиру за долги обусловлена пробелами в законодательстве. Дело в том, что в нем нет конкретного определения разумных пределов действия имущественного иммунитета.

По словам специалиста, сейчас Госдума должна внести уточнения в Гражданский процессуальный кодекс. Необходимо сделать уточнение о достаточной площади недвижимости для переселяемых.