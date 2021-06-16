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    16 июня 2021, 22:54

    Эксперт прокомментировал прокомментировала поправки, предложенные НАПКА

    Дарья Морозова

    Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов прокомментировал поправки, которые предложила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

    Ассоциация предложила ввести поправки с едиными правила взаимодействия с третьими лицами на рынке взысканий.

    Ордов считает, что это позволит коллекторам действовать незаконно.

    «Возможность сбора долгов нужно оставить банкам, несклонным к чрезмерным способам давления на собственных клиентов», — добавил он.