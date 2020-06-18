Эксперт прокомментировал предложение ликвидировать мусоропроводы
Исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева обсудила с сайтом телеканала «Звезда» идею законсервировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах.
Разворотнева заметила, что действующие мусоропроводы — это часть общедомового имущества. Согласно Жилищному кодексу РФ, собственники, владеющие помещением в многоквартирном доме, распоряжаются таким имуществом.
«В последние время идет наступление государства на собственников в принятии каких-то решений. Но оправданными могут быть только те решения, которые связаны с вопросами безопасности, а мусоропровод таким не является», — обратила внимание собеседница издания