Эксперт прокомментировал предложение ликвидировать мусоропроводы

Разворотнева заметила, что действующие мусоропроводы — это часть общедомового имущества. Согласно Жилищному кодексу РФ, собственники, владеющие помещением в многоквартирном доме, распоряжаются таким имуществом.

«В последние время идет наступление государства на собственников в принятии каких-то решений. Но оправданными могут быть только те решения, которые связаны с вопросами безопасности, а мусоропровод таким не является», — обратила внимание собеседница издания