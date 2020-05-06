Эксперт прокомментировал падение продаж декоративной косметики

Он предполагает, что в дальнейшем «люди станут тратить меньше денег и времени на украшение своей внешности».

«Вообще есть такая надежда, что неприятности приносят и полезные последствия. Это может быть избавление части наших граждан от привычек, которые не столь уж необходимы», — рассказал Шелиц.

Также эксперт думает, что «женщины стали тратить на косметику не только меньше денег, но и времени».