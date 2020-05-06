Эксперт прокомментировал падение продаж декоративной косметики
Продажи декоративной косметики во время режима самоизоляции упали на 80%. Глава Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что эта тенденция может стать долгосрочной. Об этом сообщила НСН.
Он предполагает, что в дальнейшем «люди станут тратить меньше денег и времени на украшение своей внешности».
«Вообще есть такая надежда, что неприятности приносят и полезные последствия. Это может быть избавление части наших граждан от привычек, которые не столь уж необходимы», — рассказал Шелиц.
Также эксперт думает, что «женщины стали тратить на косметику не только меньше денег, но и времени».