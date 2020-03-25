Эксперт прокомментировал отсрочку оплаты по ЖКХ
Оксана Баландина, старший преподаватель факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, пообщалась с радио Sputnik. Она рассказала, чем может обернуться отсрочка по оплате услуг ЖКХ.
По словам эксперта, временная отмена платежей по ЖКХ может повлечь за собой неблагоприятные последствия.
Она заявила, что не понятно, как будет производиться отсрочка. И когда необходимо осуществить платеж. Она также отметила, что коммунальные услуги оказываются людьми, которые работают в управляющих компаниях, и у них без этих денег тоже могут возникнуть большие сложности. Эта цепочка может привести к тому, что часть услуг вообще не будут оказываться.
Баладина предложида другой путь решения проблемы для людей, находящихся на карантине из-за коронавируса. Она рекомендует не начислять пени тем, кто не сможет вовремя оплатить, но потом заплатит в полном объеме.