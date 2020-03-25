Эксперт прокомментировал отсрочку оплаты по ЖКХ

По словам эксперта, временная отмена платежей по ЖКХ может повлечь за собой неблагоприятные последствия.

Она заявила, что не понятно, как будет производиться отсрочка. И когда необходимо осуществить платеж. Она также отметила, что коммунальные услуги оказываются людьми, которые работают в управляющих компаниях, и у них без этих денег тоже могут возникнуть большие сложности. Эта цепочка может привести к тому, что часть услуг вообще не будут оказываться.

Баладина предложида другой путь решения проблемы для людей, находящихся на карантине из-за коронавируса. Она рекомендует не начислять пени тем, кто не сможет вовремя оплатить, но потом заплатит в полном объеме.