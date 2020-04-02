Эксперт прокомментировал обращение Путина к россиянам

По мнению эксперта, главный вопрос заключался в том, что будет после 6 апреля. Путин сообщил о продлении нерабочих дней до конца месяца с сохранением зарплаты.

Также население интересовал вопрос борьбы с инфекцией в регионах.

«Региональные власти должны принимать адекватные меры — но при поддержке федерального центра», — пояснил Потуремский.