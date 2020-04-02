    02 апреля 2020, 21:58

    Эксперт прокомментировал обращение Путина к россиянам

    Дарья Морозова

    Президент России Владимир Путин в своем обращении ответил на основные вопрос жителей страны. Так считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Об этом сообщил «Ридус».

    По мнению эксперта, главный вопрос заключался в том, что будет после 6 апреля. Путин сообщил о продлении нерабочих дней до конца месяца с сохранением зарплаты.

    Также население интересовал вопрос борьбы с инфекцией в регионах.

    «Региональные власти должны принимать адекватные меры — но при поддержке федерального центра», — пояснил Потуремский.