Эксперт прокомментировал новый способ кражи денег через мессенджеры

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, что появился новый способ обогащения мошенников через мессенджеры. Работает он исключительно благодаря желанию россиян быстро обогатиться. Интервью со специалистом опубликовала «Газета.ru».

Розыгрыши денежных призов через мессенджеры появились совсем недавно, но при этом быстро завоевали аудиторию. Мошенники делают рассылку о лотерее, в которой якобы нужно забрать свой приз, перейдя по ссылке. Кликая на нее, человек попадает на мошеннический сайт, который может выглядеть как вполне правдоподобный.

Суть заключается в том, что победителю надо забрать большую сумму, а чтобы ее обналичить, потребуется заплатить налог, либо комиссию. Специалист отметил, что многие россияне попадают в такую ловушку, мечтая обогатиться.

Гражданам необходимо более скептично относиться к возможности получения легких денег. Если мошенники просят перейти на какой-либо сайт, это означает, что его ни в коем случае не нужно открывать. А если кто-то просит перевести деньги перед получением приза, 200% того, что это обман.

Власов объяснил, что чаще всего на такую уловку попадают люди, не обладающие финансовой грамотностью. Чаще всего страдает от мошенников старшее поколение.