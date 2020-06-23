Эксперт прокомментировал наряды Кейт Миддлтон

По его данным, чаще всего герцогиня надевает синий цвет. Таким способом герцогиня создает образ доверия, честности и надежности.

Также Кейт Миддлтон частенько появляется в зеленых нарядах. Это может говорить о ее дружелюбии и искренности.

По особым случаям герцогиня надевает одежду черного и красного цветов. В оранжевом цвете ее можно увидеть еще реже. Вероятно, она носит его только на закрытых приемах.