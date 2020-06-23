Эксперт прокомментировал наряды Кейт Миддлтон
Герцогиня Кейт Миддлтон тщательно продумывает цвета своих нарядов. Так считает эксперт по влиянию цвета Жюль Стэндиш. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на таблоид The Sun.
По его данным, чаще всего герцогиня надевает синий цвет. Таким способом герцогиня создает образ доверия, честности и надежности.
Также Кейт Миддлтон частенько появляется в зеленых нарядах. Это может говорить о ее дружелюбии и искренности.
По особым случаям герцогиня надевает одежду черного и красного цветов. В оранжевом цвете ее можно увидеть еще реже. Вероятно, она носит его только на закрытых приемах.