Эксперт прокомментировал налоговый вычет за фитнес

Она считает эту инициативу полезной. По мнению Лубышевой — это хорошая финансовая поддержка для россиян, которая смотивирует их заниматься спортом.

«Очень часто хорошие фитнес-клубы выставляют такие суммы, что и 15 тыс. является неплохой поддержкой», — пояснила она.