Эксперт прокомментировал налоговый вычет за фитнес
Профессор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Людмила Лубышева прокомментировала налоговый вычет на фитнес, который предложило правительство. Об этом сообщил телеканал ОТР.
Она считает эту инициативу полезной. По мнению Лубышевой — это хорошая финансовая поддержка для россиян, которая смотивирует их заниматься спортом.
«Очень часто хорошие фитнес-клубы выставляют такие суммы, что и 15 тыс. является неплохой поддержкой», — пояснила она.