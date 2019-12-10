Эксперт прокомментировал инициативу защиты пенсий от долгов

Сафонов отметил, что суд всегда «оставляет определенное количество денежных средств из дохода гражданина». Это решение не зависит от наличия заработной платы, пенсии или социального пособия.

«Суд не может оставить гражданина совсем без средств на существование. И инициатива Минэкономразвития, мне кажется, преследует несколько целей: во-первых, устанавливается минимальный порог, который не может быть снижен судом с точки зрения объема средств, которые должны остаться у человека», — уточнил эксперт.

Он посчитал очевидным тот факт, что при слишком большой сумме взыскания человек может не выжить.

«Во-вторых, что касается пенсий, то здесь более благостная ситуация, поскольку нет указания на то, что минимальная пенсия является тем пределом, с которого нельзя взыскивать долги. А у нас пенсия разная: есть социальная, например, в размере семи тысяч рублей, страховая, которая может быть до 70 тысяч», — добавил Сафонов.

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Специалист назвал инициативу хорошей для пенсионеров: она защитит пенсии от взысканий. Однако, по его словам, «для кредитора это плохо, поскольку суд не сможет взыскать».

«И это будет влиять еще на один параметр: банки подумают, а стоит ли вообще кредитовать пенсионеров, если их доходы защищены. Поскольку, если пенсионер работает в серой зоне, то что у него изымать. Так что для пенсионеров это безусловно позитивное решение, но с точки зрения будущего кредитования это большой вопрос. И банки сейчас будут думать на тему того, что является критерием для выдачи кредита как работающему, так и не работающему пенсионеру», — заключил Сафонов.

Ранее Минэкономразвития предложила запретить взыскание долгов с пенсий, а с зарплат — ограничить.