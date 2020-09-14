facebook_pixel
    14 сентября 2020, 16:03

    Эксперт прокомментировал идею разрешить управление машины с 16 лет

    Анастасия Кременчугская

    Игорь Моржаретто, автоэсперт, в беседе с НСН прокомментировал идею о выдаче водительских прав с 16 лет. Он считает, что в качестве эксперимента это можно сделать с 17 лет. Он подчеркнул, что в этом случае с водителем должен находиться более опытный.

    По словам специалиста, получать права в 16 лет — слишком рано.

    «Меня вполне устраивает нынешняя система, мне кажется, что 18 лет — это тот возраст, когда можно человеку что-то доверить. Хотя эксперименты, которые проводились во многих странах мира, говорят о том, что можно доверить и раньше», — заявил Моржаретто.

    Как отметил эксперт, ему нравится идея, которая тестируется в некоторых государствах, когда пробуют выдавать временные права с 17 лет. В таких случаях можно управлять машиной только в присутствии опытного водителя.

    Новости SMI.FM