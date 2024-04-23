Общество 23 апреля 2024, 13:57 Эксперт «Профессий будущего» Тарасов: самой популярной профессией для переобучения стал оператор фрезерных станков

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Самой популярной профессией среди россиян для переобучения стал оператор фрезерных станков с программным управлением. Об этом сообщил руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов в беседе с RT.

По словам эксперта, такой специалист управляет процессом обработки деталей, контролирует работу станка и корректирует управляющие программы. Также соотечественники готовы стать наладчиками станков и манипуляторов и сварщиками.

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Тарасов отметил, что среди направлений для переобучения лидируют рабочие профессии. Сотрудники этой сферы могут рассчитывать на высокий доход до 200 тысяч рублей.