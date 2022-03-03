Эксперт Прядка рассказал, на каких самолетах будут летать россияне в случае отказа Airbus и Boeing

Гендиректор компании «Альянс авиационных технологий „Авинтел“» Виктор Прядка рассказал, на чем будут летать россияне в случае отказа Airbus и Boeing в предоставлении своих самолетов. По его словам, необходимо срочно пересаживаться на лайнер МС-21 от корпорации «Иркут», сообщила радиостанция Sputnik.

«В связи с событиями, которые происходят на Украине, были введены полномасштабные санкции. В том числе они затронули авиационную технику. Поэтому надо срочно и аккуратно сертифицировать самолет МС-21. Этот лайнер и его модификации практически полностью смогут покрыть потребности российских авиакомпаний», — сказал Прядка.

Эксперт отметил, что самолет МС-21 ничем не хуже по качеству самолетов Airbus и Boeing. Однако для того, чтобы покрыть им все авиапарки, необходимы годы. Ведь сейчас, по словам Прядки, речь идет о почти штучном производстве, то есть пять-шесть самолетов в год.

Лайнер МС-21 создают корпорации «Иркут» и ОКБ Яковлева. По характеристикам он схож с Airbus A320 и Boeing 737.