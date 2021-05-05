Эксперт призвал ориентироваться на рекомендации Оперштаба при выборе мест для отдыха

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев объяснил радио Sputnik, как в 2021 году выбрать место для отдыха, чтобы не заразиться коронавирусом.

Бобылев предположил, что в нынешних реалиях большинство людей предпочтут отдыхать на «домашних» курортах, нежели уезжать за границу.

«Глупо предполагать, что туристы будут приниматься в странах, где бушует пандемия», — заметил специалист.

По его словам, в случае выезда за рубеж людям важно придерживаться мер личной безопасности, дистанцирования и личной гигиены, чтобы не подхватить инфекцию и не привезти ее в Россию.

«Если вы останавливаетесь в организованных средствах размещения, отели предпринимают необходимые меры по мировым стандартам», — продолжил Бобылев.

Он посоветовал ориентироваться на рекомендации Оперативного штаба при выборе места для отдыха.

«Здесь уже специалисты из Роспотребнадзора, из Минздрава, из ряда других ведомств, которые в этом разбираются, дают рекомендации. <…> Если направление открыто, то есть возможность формировать и продавать турпродукт, и эти путевки являются законными», — заключил эксперт.