Эксперт призвал не доверять блогерам-фармацевтам

Во время вечеринки блогера-провизора Екатерины Диденко в бассейн высыпали 30 килограммов сухого льда. В результате химической реакции в воздух выделился углекислый газ, и три человека, включая мужа Екатерины, погибли от механической асфиксии.

Отмечается, что Диденко окончила Пятигорский медико-фармацевтический институт с дипломом провизора. Она ведет блог в Instagram о лекарствах и первой помощи, на который подписаны 1,5 миллиона подписчиков. После инцидента многие усомнились в ее квалификации.

«Мне сложно сказать, должна ли она была это знать, это все-таки не ее профильная специальность. Но я <…> немного удивлен, что они поставили такой эксперимент. Для меня очевидно, что сухой лед — это углекислота, которая начнет превращаться в углекислый газ, в атмосфере которого длительное время находиться нельзя», — отметил Николай Беспалов.

Он напомнил, что доверять блогерам фармацевтической и медицинской тематики может быть опасно.

«Доверять, безусловно, нельзя. Весь институт видеоблогеров — это трансляция известных знаний доступным языком. Они ничего нового не создают и, как правило, фундаментальными знаниями не располагают. В лучшем случае они умеют преподать информацию общедоступным способом для определенной аудитории», — объяснил эксперт.

По словам Беспалова, чаще информация блогеров такой тематики объективна, но встречаются и собственные домыслы.

Ранее психолог объяснил «360» реакцию Екатерины Диденко на гибель мужа и друзей.