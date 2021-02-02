Эксперт: приоритетной формой работы может стать самозанятость

Ускова заметила, что на фоне пандемии рабочие процессы активно переводятся в онлайн и часть задач делегируется фрилансерам. Исследования показали, что иногда эффективность удаленной работы превышает производительность в офисе. При этом многим сотрудникам комфортнее на удаленке, а работодатели могут сэкономить на аренде и обустройстве рабочих мест.

«Приоритетной формой работы может стать самозанятость, так как компании явно будут экономить на кадровых расходах, а сотрудничество с самозанятыми обходится бизнесу дешевле, когда речь идет о краткосрочных контрактах и разовых работах», — обратила внимание Ускова.