Эксперт предупредил об утечке информации при раскрытии банковской тайны сотрудникам СК

«Если до возбуждения уголовного дела в рамках оперативной деятельности, то есть серьезные риски, что от банковской тайны ничего не останется», — заметил Тосунян.

Он напомнил о частых утечках информации, которые происходят по техническим причинам. Если же эти сведения станут доступны для любого уровня СК, то проконтролировать каналы утечки будет практически невозможно. По его мнению, в этом случае недовольство банков будет обоснованным.

«Где гарантии, что следователи не будут злоупотреблять своими полномочиями?» — задался вопросом Тосунян.