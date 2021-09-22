Эксперт предупредил об опасности расширений для браузеров

Директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Ирина Зиновкина в разговоре с Lenta.ru рассказала об опасности, которая может крыться в расширениях для браузера. Мошенники часто встраивают с них вредоносные программы.

Расширения часто устанавливаются не из официальных магазинов, что создает угрозу проникновения вируса на компьютер. Кроме того, злоумышленники могут выкупать расширения у официальных магазинов и уже после этого встраивать в них вирусы.

Чтобы защитить компьютер, необходимо внимательнее изучать устанавливаемые расширения.

«Можно попробовать распознать вредоносное расширение на этапе установки. В первую очередь, необходимо обратить внимание на компанию-разработчика, ее официальный сайт, а также на описание расширения. Другим немаловажным аспектом являются отзывы других пользователей — стоит не только их внимательно изучить, но и посмотреть количество», — сказала Зиновкина.