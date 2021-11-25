Эксперт предупредил об опасности использования наушников во время зарядки телефона

Прослушивание музыки через наушники во время зарядки неоригинальным зарядным устройством может привести к удару током. Об этом «Газете.ru» рассказал генеральный директор и основатель Neovolt.ru Роман Кусакин.

«О поражениях человека током мы слышали из статистики и новостей. Пострадавшие пользователи смартфона слушали музыку в проводных наушниках с подключенным к электросети адаптером питания», — сказал эксперт.

Лучше не пользоваться смартфоном во время зарядки, даже если речь идет об оригинальном зарядном устройстве. Это может привести к перегреву аккумулятора.

Кусакин добавил, что если зарядное устройство неоригинальное, но работает хорошо и проверено заводским контролем качества, опасности оно также не представляет. Конструкция зарядных устройств со временем упрощается, не теряя в качестве, чем пользуются некоторые бренды.

«Они предлагают доступные аналоги дорогостоящим комплектным оригинальным зарядным устройствам для смартфонов. И в этом нет ничего плохого», — заключил он.