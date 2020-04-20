Эксперт предупредил о возможном росте уличной преступности среди мигрантов

Коженов предположил, что серьезный всплеск преступности возможен либо на следующей неделе, либо через неделю, поскольку ситуация, вызванная коронавирусом, ухудшается с каждым днем.

По его словам, он против выдачи каких-либо пособий безработным мигрантам, поскольку вынужденное безделье может привести к росту уличной преступности.

«На эту тему я всегда получал много критики от псевдоправозащитников, но сейчас ситуация такова, что мигранту негде работать», — заметил Коженов.