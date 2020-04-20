Эксперт предупредил о возможном росте уличной преступности среди мигрантов
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов допустил, что к росту уличной преступности в России может привести массовая потеря работы среди мигрантов. Об этом сообщило РИА ФАН.
Коженов предположил, что серьезный всплеск преступности возможен либо на следующей неделе, либо через неделю, поскольку ситуация, вызванная коронавирусом, ухудшается с каждым днем.
По его словам, он против выдачи каких-либо пособий безработным мигрантам, поскольку вынужденное безделье может привести к росту уличной преступности.
«На эту тему я всегда получал много критики от псевдоправозащитников, но сейчас ситуация такова, что мигранту негде работать», — заметил Коженов.