    10 января 2020, 11:15

    Эксперт предупредил о распространении вирусов из-за аномального тепла в январе

    Артур Блянихов

    Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев рассказал ИА Ura.ru, что к распространению вирусов может привести аномально теплая погода, ожидаемая в январе.

    Специалист напомнил, что бактерии гибнут на морозе, а долгое удержание теплой погоды может привести к распространению вирусов. И без того, по словам Шепеляева, с октября ходит вирусная патология.

    По данным информагентства, ранее синоптики предупредили, что в период с 9 по 18 января в большинстве регионов России среднесуточная температуры превысит норму на 4-12 градусов.