Эксперт предупредил о распространении вирусов из-за аномального тепла в январе
Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев рассказал ИА Ura.ru, что к распространению вирусов может привести аномально теплая погода, ожидаемая в январе.
Специалист напомнил, что бактерии гибнут на морозе, а долгое удержание теплой погоды может привести к распространению вирусов. И без того, по словам Шепеляева, с октября ходит вирусная патология.
По данным информагентства, ранее синоптики предупредили, что в период с 9 по 18 января в большинстве регионов России среднесуточная температуры превысит норму на 4-12 градусов.