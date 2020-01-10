Эксперт предупредил о распространении вирусов из-за аномального тепла в январе

Специалист напомнил, что бактерии гибнут на морозе, а долгое удержание теплой погоды может привести к распространению вирусов. И без того, по словам Шепеляева, с октября ходит вирусная патология.

По данным информагентства, ранее синоптики предупредили, что в период с 9 по 18 января в большинстве регионов России среднесуточная температуры превысит норму на 4-12 градусов.