Эксперт предупредил о подорожании услуг для автомобилистов
Председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук рассказал ИА Ura.ru, что этой осенью повысится стоимость зимней резины и технического обслуживания авто.
По словам Форманчука, цены на резину и техобслуживание подскочат на 15-20%. Также подорожает страхование машины и запчасти к ним. Специалист связал подорожание с пандемией коронавируса.
Владельцы автосервисов вынуждены поднимать цены, дабы сократить убытки, плюс зависимость от курса доллара, который вырос в последнее время.