Эксперт предупредил о подорожании услуг для автомобилистов

По словам Форманчука, цены на резину и техобслуживание подскочат на 15-20%. Также подорожает страхование машины и запчасти к ним. Специалист связал подорожание с пандемией коронавируса.

Владельцы автосервисов вынуждены поднимать цены, дабы сократить убытки, плюс зависимость от курса доллара, который вырос в последнее время.