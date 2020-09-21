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    21 сентября 2020, 10:19

    Эксперт предупредил о подорожании услуг для автомобилистов

    Артур Блянихов

    Председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук рассказал ИА Ura.ru, что этой осенью повысится стоимость зимней резины и технического обслуживания авто.

    По словам Форманчука, цены на резину и техобслуживание подскочат на 15-20%. Также подорожает страхование машины и запчасти к ним. Специалист связал подорожание с пандемией коронавируса.

    Владельцы автосервисов вынуждены поднимать цены, дабы сократить убытки, плюс зависимость от курса доллара, который вырос в последнее время.

    Новости SMI.FM