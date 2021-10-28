Эксперт предупредил о поддельных QR-кодах

Поддельные QR-коды стали появляться уже давно, как только доступ по ним в заведения впервые ввели в регионах России. Отличить подделку можно только одним способом: фейковый код ведет на фишинговый сайт «Госуслуги», объяснил Ura.ru руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Внешне поддельный код ничем не отличается от настоящего. Однако он ведет на поддельный сайт «Госуслуги» — копию настоящего сайта. Обычный сканер смартфона может не распознать подделку, поэтому проверяющим лучше пользоваться специальным приложением.

«Если сделать дубль сайта Госуслуг с похожим интерфейсом, проверяющий, наведя стандартный сканер смартфона, может не заметить, куда он ведет. Так как страничка будет похожа, нужные цвета, нужная информация, сверил все с документами обладателя QR-кода и все. Но если проверяющие будут использовать специальные приложения, то подобные ссылки, которые не ведут на Госуслуги, будут отсекаться», — предупредил Ульянов.