Эксперт предупредил о новом способе мошенничества

Мошенники в интернете чаще стали пытаться нажиться на теме инвестиций. Об этом Lenta.ru рассказал аналитик Александр Вураско.

«На фоне интереса граждан к инвестициям в интернете буквально ежедневно появляются фейковые ресурсы, маскирующиеся под инвестиционные платформы и криптовалютные биржи. Они активно рекламируются в спам рассылках, при этом используются известные бренды и образы медийных персон», — сказал эксперт.

Он добавил, что принцип действий мошенников остается прежним: они используют негативную или позитивную мотивацию. В одном случае жертва получает сообщения со словами «вы выиграли», «вам положена выплата» и так далее, во втором случае ей сообщают о якобы существующей проблеме: неоплаченном штрафе или взломе аккаунта.