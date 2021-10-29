Эксперт предупредил о новом типе финансовых пирамид

Новый тип финансовых пирамид, основанный на принципах инвестиционных онлайн-игр, набирает обороты в России. Эксперт по информационной безопасности Александр Власов рассказал RT, как защититься от этого вида мошенничества.

Во-первых, нужно отказываться от любого дела, куда нужно приводить знакомых — скорее всего, это финансовая пирамида, написала Pravda.Ru.

Если вам предлагают инвестировать в какой-либо проект, необходимо ознакомиться со всей документацией.

«Есть ли все необходимые лицензии и разрешения на инвестиционную деятельность, и если на сайте все эти документы не опубликованы или они вызывают сомнения, тоже в этом не участвовать», — сказал эксперт.