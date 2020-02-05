Эксперт предупредил, что в России не будет северного сияния

Местные жители уже привыкли к северному или полярному сиянию. Оно возникает, когда частицы солнечного ветра попадают в атмосферу Земли.

По словам эксперта, явления не стоит ждать в ближайшие пять лет.

«Мы сейчас находимся в периоде самого глубокого минимума солнечной активности. На Солнце практически нет пятен, и нет никаких событий, которые могли бы привести к полярным сияниям. Исключить полярные сияния совсем нельзя, поскольку это явление довольно сложное, но, скорее всего, их не будет или будут очень слабые», — пояснил Обридко.

Специалист уточнил, что не только Россия потеряла северное сияние.

«По всему миру на высоких широтах примерно одинаковая ситуация. Я бы сказал, что несколько выше вероятность увидеть северное сияние в северной Канаде, но и там они будут не сильные. Те, кто очень хочет увидеть полярное сияние, пусть зарезервируют себе поездку на какой-нибудь 2025 год. В этот год будет много полярных сияний. Всякое бывает, но вероятность увидеть сияние сейчас — низкая», — заметил доктор физико-математических наук.