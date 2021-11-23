Эксперт предупредил, что в частных клиниках могут не сработать новые правила выдачи справок водителям

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин обсудил с порталом Pravda.ru идею с введением новых правил водительских медсправок, которые предусматривают меры по выявлению наркоманов.

Травин заметил, что водительские комиссии работают и в частных клиниках тоже, и их главная цель заключается в получении прибыли. Поэтому, по словам эксперта, большинство таких комиссий подходит формально к медосвидетельствованию автомобилистов.

«Посмотрели на заявителя, поставил галочку в „жив/здоров“, расписались, печать шлепнули и справочку выдали, деньги за это получили. Что самое страшное, никакой ответственности не несут», — подчеркнул собеседник издания.

Он допустил, что в случае введения новых правил частные медкомиссии продолжат «не глядя» выдавать справки. По его мнению, для решения этой проблемы надо передать все комиссии в руки государственных клиник, которые не заинтересованы в получении прибыли.