Эксперт предрек россиянам некачественный хлеб

Цены на черный хлеб резко выросли в России — Росстат Подробнее

По данным гильдии, за первые семь месяцев текущего года продали 6,3 миллиона тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом денежный объем вырос на 8% и составил 400,2 миллиарда рублей. Отмечается, что в структуре рынка произошло перераспределение в сторону малого и среднего бизнеса. Между тем, хлебозаводы начали терять позиции. Повышение стоимости основного товара потребительской корзины россиян составляет 5–7% в год, а на душу населения приходится 116 килограммов хлеба в год.

Невысокое потребление продукта, его подорожание и рост объемов производства в сегменте мелкого и среднего бизнеса свидетельствуют о развитии в стране среднеценового и премиального сегментов.

Однако по словам президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, в стране появилась более тревожная тенденция. Он отметил низкую конкуренцию на рынке. При этом сейчас она сводится к снижению розничных цен, которое достигается преимущественно за счет экономии на качестве продукта и использования фальсификата. Для нормальной конкуренции в России необходимо 35–40 тысяч предприятий вместо существующих 13 тысяч.

Эксперт объяснил, что препятствием для нормальной конкуренции на рынке являются высокие цены на патенты и труднодоступность кредитов для малого и среднего бизнеса. По его словам, желающим открыть собственную точку нужна аренда не на 5–10, а минимум на 49 лет. При этом средства нельзя получить без залога — квартиры или другого имущества. Кроме того, стремительный рост затруднен стоимостью патента, которая может достигать 300 тысяч рублей.

«Как предприниматель может получить в лизинг оборудование, если у него ничего нет? Вот когда будут условия, которые позволяют открыть предприятие и за два–три года вернуть деньги государству, тогда развитие пойдет динамично», — заявил Кацнельсон.