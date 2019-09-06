Эксперт предрек России стагнацию экономики от торговой войны между США и Китаем

СМИ оценили потери мировой экономики от торговой войны США и Китая Подробнее

«Что касается России, то наша страна может пострадать с точки зрения своего экспорта энергоресурсов, но с другой стороны у нас сейчас намечается естественный спад добычи, поэтому эти флуктации заденут нашу страну только косвенно», — заявил Адамидов.

По его словам, российскую сторону сильно не пугает замедление китайской экономики, несмотря на определенные проблемы с истощением целого ряда месторождений.

Он добавил, что России грозит серьезная и долгосрочная стагнация экономики. Однако это будет явление, характерное для мировой экономики. Последствия зависят от действий российского правительства, сообщил «Царьград».

«Насколько эффективно мы будем реагировать на все эти риски и насколько правильные решения будут приняты в рамках долгосрочного развития российской экономики», — пояснил экономист.