Подорожание кофе на четверть предрекли в России | 360°

24 октября 2022, 02:52
Подорожание кофе на четверть предрекли в России
Доцент РЭУ им. Плеханова Прикладова: кофе в России подорожает на 25%, в мире — на 30%
Стоимость кофе может вырасти на мировом рынке на 30%, в России повышение цен не превысит 25%. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Она добавила, что цена на чай не изменится.
Глобальное производство кофейных зерен, согласно отчету американского Минсельхоза, вырастет на 4,7%. Эксперт пояснила, что это связано с особенностями бразильского производственного цикла сбора урожая кофе.
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Это приведет к увеличению предложения на рынке, однако цены не снизятся из-за роста издержек производителя. Прикладова привела в пример влияние на стоимость кофе повышение цен на удобрения в 3,5 раза.
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В Росси стоимость кофе вырастет на 25% относительно 2021 года, заявила доцент. Розничные сети будут снижать цену, ориентируясь на покупательскую платежеспособность, отметила Прикладова.
Крупнейший производитель кофе в России увеличит мощности до шести тысяч тонн в год. Компания «Московская кофейня на паяхъ» получит дополнительный производственный корпус в Рузском городском округе.
Кофе
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